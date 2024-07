Demente Seniorin vermisst – Riesen-Suchaktion: Wer hat Erika gesehen?

Seit Donnerstag wird eine 74-jährige Frau aus dem Kreis Rotenburg (Wümme) vermisst. Die Polizei ist in großer Sorge, weil die Seniorin an schwerer Demenz leidet und offenbar hilflos durch die Gegend irrt. Seit Donnerstagabend läuft eine große Suchaktion.

Wie die Polizei mitteilte, sei Erika M. zuletzt am Mittwochabend bei sich zuhause in Unterstedt gesehen worden. Seither fehlt von ihr jede Spur. Eine am Donnerstagabend eingeleitete Suchaktion mit rund 100 Helfern und einem Polizeihubschrauber verlief bislang ergebnislos.

Die Vermisste ist 74 Jahre alt und ca. 1,58 Meter groß mit schlanker Figur, kurzen grauen Haaren. Sie trägt blaue Jeans, einen schwarzen Wintermantel mit Kapuze sowie eine Brille und Hörgeräte. Ihren Personalausweis hat sie offenbar bei sich. Hinweise an Tel. (04261) 947 0.