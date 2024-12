Fahrer rast in Umspannstation und knipst Ort den Strom aus

Weil ein Auto gegen die Umspannstation fährt, ist die Ortschaft Satow (Landkreis Rostock) zum Teil plötzlich ohne Strom.

Ein Autounfall hat in Satow bei Rostock stellenweise für einen Stromausfall gesorgt. Der Fahrer hatte nach Angaben der Polizei am Donnerstagabend in einer Kurve die Kontrolle über den Wagen verloren, vermutlich weil er zu schnell war. Dabei kam das Auto von der Straße ab und prallte gegen einen geparkten Wagen und eine Umspannstation. Diese wurde so beschädigt, dass in Teilen des Ortsteils Hanstorf die Stromversorgung unterbrochen wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: Jeep landet bei schwerem Kreuzungs-Crash auf dem Dach

Wie viele Menschen davon betroffen waren, teilte die Polizei nicht mit. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 45.000 Euro, die Reparatur der Umspannstation könne mehrere Tage dauern. (dpa)