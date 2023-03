43-Jährige stirbt bei schrecklichem Unfall im Norden

In der Nähe von Rövershagen im Landkreis Rostock hat sich am Sonntagabend ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine 43-Jährige Frau starb dabei auf dem Fahrersitz.

Was war passiert? Nach ersten Erkenntnissen kam der Skoda der Frau in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Unglück gegen 17.45 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Blankenhagen und Willershagen.

Unfall Rövershagen: Fahrerin (43) stirbt noch am Unfallort

Das Auto der 43-jährigen Frau, die allein im Fahrzeug unterwegs war, durchfuhr zwischen den beiden Ortschaften eine leichte Linkskurve. Aus noch nicht ermittelten Gründen kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit vollem Tempo frontal gegen den einzigen Baum in diesem Bereich.

Das könnte Sie auch interessieren: Stein schleudert durch die Luft: Auto kracht in Findling und überschlägt sich

Die Aufprallwucht war derart groß, dass die 43-Jährige hinter ihrem Steuer in dem deformierten Wrack eingeklemmt wurde. Trümmerteile flogen bis auf einen angrenzenden Acker. Als andere Autofahrer auf die Unfallstelle zukamen, wählten diese sofort den Notruf und begannen mit der Ersten Hilfe. Als die ersten Rettungskräfte eintrafen, übernahmen diese die Hilfe.

43-Jährige wurde hinter dem Steuer eingeklemmt

Der 43-Jährigen jedoch war nicht mehr zu helfen. Ihre Verletzungen waren so stark, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Neben Rettungswagen und einem Notarzt kamen auch die Freiwilligen Feuerwehren aus der Region zum Einsatz. Die Kreisstraße zwischen Willershagen und Blankenhagen musste nach dem Unfall voll gesperrt werden. Die Ermittlungsarbeiten an der Unglücksstelle wurden durch einen Sachverständigen der Dekra unterstützt.