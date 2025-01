Illegales Rennen auf der A23: Polizei sucht Zeugen

Sie fuhren zu schnell und gefährdeten andere: Zwei Fahrzeuge haben sich am Donnerstagnachmittag auf der A23 bei Tensbüttel-Röst (Kreis Dithmarschen) in Richtung Hamburg ein Autorennen geliefert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine Streife um 16.10 Uhr einen Audi A8, der gleich gegen mehrere Verkehrsregeln verstieß. Der Audi war nicht nur mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs, er überholte zudem ein anderes Fahrzeug rechts und bretterte dabei auch noch über den Standstreifen. Anschließend scherte er wieder in die rechte Spur ein.

Audi überholt Mercedes rechts über den Standstreifen

Was der Fahrer nicht wusste: Direkt vor ihm fuhr ein ziviles Polizeifahrzeug! Die Einsatzkräfte stoppten den Audi, an dessen Steuer ein 22-Jähriger saß, hieß es in einer Mitteilung der Polizeidirektion Itzehoe.

Die Vermutung: Wahrscheinlich hatte der 22-Jährige zuvor ein Wettrennen mit einem Mercedes unternommen.

Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Vorfall laufen noch. Die die Autobahn am Donnerstagnachmittag zu diesem Zeitpunkt gut befahren war, erhofft sich die Polizei Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Sie können sich unter der Telefonnummer (0481) 940 melden. Besonders der Fahrer des Wagens, den der 22-Jährige rechts über die Standspur überholt hat, ist aufgerufen sich zu melden. (ng)