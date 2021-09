Hochzeitskorso aus Hamburg gestoppt: Rennen mit Luxus-Limousinen endet auf Autobahn

Brandenburg –

Und das, obwohl solche Feierlichkeiten doch verboten sind: Die Polizei stoppte bei Brandenburg einen Hochzeitskorso aus Hamburg. Die Beteilgten waren unterwegs nach Berlin und lieferten sich dabei auf der Autobahn ein rücksichtsloses Rennen mit ihren aufgemotzten Luxus-Limousinen.

Ersten Informationen zufolge waren mehrere hochmotorisierte und teure Autos am Sonntagmittag in Hamburg gestartet. Ihr Ziel: Berlin. Ihre Fracht: Die Braut und über 20 Angehörige, die zu einer tschetschenischen Hochzeitsfeier chauffiert werden sollten. Doch sie kamen dort nicht an.

In Hamburg gestartet: Hochzeitskonvoi liefert sich Autorennen

Die Polizei wurde durch mehrere Anrufe von Autofahrern auf den Konvoi aufmerksam. Einzelne Fahrzeuge daraus rasten mit weit überhöhter Geschwindigkeit über die Piste. Dazu fanden ständig waghalsige Überholmanöver statt.

Polizei stellt sieben Luxuskarossen sicher

Die Polizei stellte die Raser und sorgte dafür, dass die Hochzeitsgesellschaft bei Staffelde in Brandenburg die Autobahn verließ. Rund 70 Beamte und mehrere Spürhunde waren im Einsatz.

Die Polizisten zeigten der Hochzeitsgesellschaft ihre Grenzen auf und wiesen auf die Eindämmungsverordnung hin. Sieben der Luxus-Schlitten im Wert von über 250.000 Euro wurden sichergestellt.