Hoch frequentierte Bahnstrecke im Norden tagelang gesperrt

Urlauber brauchen am Wochenende viel Geduld, wenn sie mit der Bahn an die Ostsee fahren wollen. Zwischen Hamburg und Lübeck verkehren keine durchgehenden Züge.

Wegen Bauarbeiten werden am kommenden Wochenende keine Züge zwischen Hamburg und Lübeck fahren. Von Freitag 17 Uhr bis Montag 5 Uhr werde an Oberleitungen und Kabeln für ein neues elektronisches Stellwerk in Tonndorf gearbeitet, teilte die Deutsche Bahn mit.

Wegen Bauarbeiten: Bahnstrecke Hamburg-Lübeck wird gesperrt

Zwischen Hamburg und Ahrensburg (Kreis Stormarn) verkehren Ersatzbusse. Die Regionalbahnen der Linien RE 8, RE 80 und RB 81 beginnen beziehungsweise enden in Ahrensburg. Die Fahrzeiten verdoppeln oder verdreifachen sich laut Bahn-App.

Der Fern- und Güterverkehr sei ohnehin ausgedünnt, weil Bau- und Brückenarbeiten zwischen Hamburg-Hauptbahnhof und -Harburg laufen, teilte die Bahn weiter mit. Die Züge zwischen Hamburg und Lübeck werden an Wochenenden im Sommer von zahlreichen Urlaubern und Ostsee-Ausflüglern genutzt. (dpa/mp)