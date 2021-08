Lange ist es her: Künstlerinnen und Künstler stehen auf der Bühne, das Publikum lauscht der Live-Musik. Seit mehr als eineinhalb Jahren ist es aufgrund der Pandemie fast unmöglich, auf Konzerte zu gehen. Der 25-jährige Musiker David Lübke aus Lemgo in Nordrhein-Westfalen hatte keine Lust mehr untätig herumzusitzen und dachte sich: „Wenn die Leute nicht zu mir kommen, dann komme ich halt zu ihnen“. Und so musiziert er an den Haustüren.

David Lübke (25) ist Liedermacher. Er schreibt selbst, singt selbst und begleitet sich selbst musikalisch. Vor der Corona-Pandemie stand er auf kleinen Bühnen und begeisterte das Publikum. Nun geht er von Haus zu Haus und gibt Konzerte an der Türschwelle. Er fährt per Anhalter quer durch Deutschland. „Weil die Konzerte alle abgesagt wurden, kam mir die Idee, als Liedermacher auf die Walz zu gehen“, sagt David Lübke im Gespräch mit der MOPO.

Er klingelt an den Türen, stellt sich vor und legt los. Seine Musik vergleicht Lübke unter anderen mit der von Bob Dylan oder Neil Young. Zudem singt er auch auf Deutsch. „Meistens geben die Leute eine kleine Spende oder kaufen eine CD“, so Lübke. „Manchmal werde ich sogar auf eine Tasse Tee oder zum Übernachten eingeladen. Ich erlebe wirklich schöne Sachen“, sagt er.

Im Norden: Musiker teilt Erlebnisse im Internet

Seine Erlebnisse teilt Lübke in sozialen Netzwerken. Auf seiner Instagram-Seite finden sich Fotos von Menschen, die er auf seiner Reise getroffen hat und Anekdoten zu seinen Erlebnissen.

Noch eine Woche will er in Norddeutschland bleiben und von Tür zu Tür ziehen. Momentan ist er in Bremen. „Manchmal bekomme ich auch E-Mails oder Nachrichten über soziale Netzwerke. Ich werde dann gebeten, vorbeizukommen, um zu singen“, so Lübke. Grundsätzlich entscheidet er spontan, wo er als nächstes landet, so der Liedermacher. Demnächst möchte er per Anhalter nach Wien reisen. Wer Lust auf ein Live-Konzert von David Lübke hat, kann via Instagram oder über seine Webseite www.david.luebke.de anfragen.

„Ich bin sehr berührt und positiv schockiert von der Gastfreundschaft der Menschen, trotz der Pandemie. Es gibt so viele offene und spontane Menschen“, sagt Lübke. Viele seien außerdem sehr großzügig und zeigten Verständnis für die schwere Situation der Kulturschaffenden.