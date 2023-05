Denkmalgeschütztes Herrenhaus auf Rügen brennt nieder: War es Brandstiftung?

Feuer-Katastrophe auf Rügen: Auf der Ostsee-Insel ist am Freitagmorgen ein Feuer in einem denkmalgeschützten Gutshaus in Neparmitz ausgebrochen.

Wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte, wurde das zuletzt leerstehende zweigeschossige Herrenhaus dabei zu großen Teilen zerstört. Menschen sollen nicht verletzt worden sein.

Brandursache ist noch unklar. Verdacht auf Brandstiftung

Die Flammen sollen auch auf ein benachbartes Stallgebäude übergegriffen haben. Die Brandursache sei ebenso wie die Schadenshöhe noch unklar. Es bestehe aber Verdacht der Brandstiftung. Der Löscheinsatz dauere noch an.

Das Herrenhaus stand schon lange Zeit leer und war deshalb im Inneren auch Vandalismus ausgesetzt. Neparmitz ist einer von vielen kleinen Ortsteilen des größeren Poseritz, das im Süden der Insel liegt. (dpa)