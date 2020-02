Wie süüüß!: Dieses Tierbaby im Zoo ist nur so groß wie ein Gummibärchen!

Hannover -

Vor wenigen Tagen erblickte im Hannover eine klitzekleine Schildkröte das Licht der Welt. Im Erlebnis-Zoo sorgen die kleinen Tierchen schon seit geraumer Zeit für riesige Freude.

So lang wie ein Gummibärchen und gerade mal zehn Gramm schwer: Am 15. Februar gab es im Hannover Zoo Nachwuchs bei den Madagassischen Spinnenschildkröten. Acht Monate hatte die winzige Schildkröte in ihrem Ei verbracht. Auf seiner Seite verkündet der Hannover Zoo das kleine Wunder.

Bald ist die kleine Schildkröte bereit für den Schildkröten-Kindergarten. Dort wartet der Nachwuchs der letzten drei Jahre auf den Neuzugang. Erlebnis-Zoo Hannover Foto:

In Hannover ist man stolz, denn seit 2017 gibt es hier jährlich Nachwuchs. Damit leistet der Zoo einen wichtigen Beitrag zum Arterhalt, denn die Madagassische Spinnenschildkröte ist vom Aussterben bedroht.



Der Nachwuchs kommt dann nach mehreren Tagen erstmal in den Schildkröten-Kindergarten, der bereits aus drei Jungtieren besteht. Bald wird auch der neueste Familienzugang hier unterkommen.

Süße Tierchen – trauriger Hintergrund

Die Tiere sind aufgrund ihrer Größe besonders beliebt bei Terrarienbesitzern. In ihrer Heimat Madagaskar werden sie deshalb an den Küstenstreifen, an denen sie leben, illegal eingesammelt und teuer auf dem Schwarzmarkt verkauft. Außerdem ist ihr Lebensraum bedroht, denn der wird vermehrt zum Anbau von Bananen, Ölpalmen und Soja genutzt.

Die ausgewachsenen Tiere werden gerade mal 12 Zentimeter lang und 100 Gramm schwer. Damit gehören sie zu den kleinsten Landschildkröten der Welt. Erlebnis-Zoo Hannover Foto:

Vor einigen Jahren kamen sieben Madagassische Spinnenschildkröten in den Erlebnis-Zoo Hannover, nachdem sie vom Zoll beschlagnahmt wurden. Die Tiere werden bis zu 70 Jahre alt und sind im ausgewachsenen Zustand bis zu 12 Zentimeter groß und gerade mal 100 Gramm schwer.

Das könnte Sie auch interessieren: Wie süüüß! Zoo Hannover: Dieses Eisbär-Baby lernt gerade laufen

Den Namen haben die Tiere von dem hellgelben Muster auf ihrem Rücken, das einem Spinnennetzt gleicht. Zurzeit gibt es nur drei deutschsprachige Zoos, in denen man die Madagassischen Spinnenschildkröten beobachten kann: Hannover, Berlin und Wien. (mp)