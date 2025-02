Schwerer Unfall auf Einsatzfahrt – zwei Menschen verletzt

Bei einem Unfall mit einem Polizeiwagen auf Einsatzfahrt sind in Hannover zwei Menschen leicht verletzt worden. Der Streifenwagen kollidierte mit einem Pkw und schleuderte auf die Seite.

Das Auto sei an einer Kreuzung in Hannover mit einem anderen Fahrzeug zusammengestoßen und dann auf die Seite gekippt, teilte die Polizei in der Nacht auf Samstag mit. Dabei verletzten sich ein Polizeibeamter und der Fahrer des anderen Autos.

Streifenwagen war auf Einsatzfahrt

Angaben der Polizei zufolge sei der Streifenwagen auf dem Weg zu einem Einsatz gewesen. Wie es zu dem Zusammenstoß mit dem anderen Fahrzeug kommen konnte, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. (dpa)