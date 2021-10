In der Stadt Peine nahe Hannover ist ein Matrose bei einem Unfall von einem Binnenschiff gestürzt. Der Mann war bei der Arbeit auf einem Schiff auf dem Mittellandkanal beschäftigt, als er ins Wasser fiel.

Die Polizei teilte am Samstag mit, dass der 29-Jährige am Nachmittag ohne Drittverschulden ins Wasser gefallen sei. Das Schiff sei indes weiter in Richtung Hannover gefahren, weil der Kapitän den Vorfall nicht bemerkt habe.

Der Matrose habe sich nach etwa fünf Minuten mit Hilfe eines 60-jährigen Zeugen aus dem elf Grad kalten Wasser ans Land retten können. Mit einer leichten Beinverletzung und Verdacht auf eine Unterkühlung wurde er in ein Klinikum gebracht. (mp/dpa)