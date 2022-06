Im Norden: Bundespolizist trennt prügelnde Rentner im Hauptbahnhof

Ein in Freizeit befindlicher Bundespolizist hat am Sonntagabend im Hauptbahnhof von Hannover zwei aufeinander einprügelnde Senioren getrennt. Die Männer waren aus nichtigem Anlass in Streit geraten. Beide wurden leicht verletzt.

Wie ein Sprecher der Bundespolizei Hannover mitteilte, sei ein Kollege in seiner Freizeit gegen 22 Uhr auf die streitenden Senioren (62 und 64 Jahre) aufmerksam geworden und hätte eingegriffen, sowie Kollegen zur Verstärkung gerufen. Plötzlich seien laut des Sprechers auch die Fäuste geflogen.

Ob es um Polizei-Razzien, Großbrände, Sturmfluten oder schwere Unfälle auf den Autobahnen geht: Polizei und Feuerwehr sind in Hamburg und im Umland rund um die Uhr im Einsatz. Die MOPO-Reporter behalten für Sie den Überblick und liefern Ihnen die wichtigsten Blaulicht-Meldungen von Montag bis Samstag bequem per Mail ins Postfach. Hier klicken und die MOPO Blaulicht-News kostenlos abonnieren.

Hannover: Bundespolizist trennt prügelnde Senioren im Hauptbahnhof

Der 62-Jährige, der im Rollstuhl saß, fügte seinem Kontrahenten eine blutende Kopfplatzwunde zu. Der 64-Jährige wiederum verpasste seinem Gegenüber Blessuren im Gesicht. Beide kamen auf die Wache. Durchgeführte Alkoholtests ergaben 2,42 Promille bei dem 64-Jährigen und 1,20 Promille bei dem Rollstuhlfahrer. Beide zeigten sich gegenseitig wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung an.