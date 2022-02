Was für eine haarige Angelegenheit! Weil eine Frau sich am Hauptbahnhof Hannover dazu entschied, eine nach unten fahrende Rolltreppe nach oben zu laufen, stürzte sie und verfing sich mit ihren Haaren in den laufenden Stufen. Doch als Rettungskräfte ihr zur Hilfe eilten, wurde die 24-Jährige plötzlich aggressiv.

Wie ein Sprecher der zuständigen Bundespolizei am Sonntag sagte, sei noch nicht klar, aus welchen Gründen die Frau am Samstagmorgen in die falsche Richtung der Rolltreppe lief.

Hannover: Frau läuft die Rolltreppe falsch hoch und stürzt

Passanten stoppten demnach die Rolltreppe und alarmierten die Retter, als sie sahen, wie die 24-Jährige stürzte. Als eine Streife eintraf, soll die Frau regungslos am Boden gelegen haben und nicht ansprechbar gewesen sein. Die Beamten hätten Erste Hilfe geleistet und die eingeklemmten Haare der Frau abgeschnitten, hieß es.

Das könnte Sie auch interessieren: Eklat im Zoo: Mann steigt in Aquarium-Becken und schwimmt mit Fischen

Als die Rettungssanitäter die Frau dann ins Krankenhaus bringen wollten, sei sie erwacht und habe aggressiv reagiert. Sie habe weitere Hilfe verweigert, schlug demnach um sich, beleidigte die Beamten und zeigte mehrfach den Mittelfinger.

Hauptbahnhof Hannover: Gestürzte Frau beleidigt Retter

Sie habe nach Angaben des Sprechers den Bahnhof verlassen und sei nicht ins Krankenhaus gefahren. Ob und wie schwer die Frau verletzt wurde, war zunächst nicht bekannt. Die 24-Jährige muss mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechnen. (dpa/aba)