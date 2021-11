Ein Rotlichtverstoß vor den Augen der Polizei hat einen 49-Jährigen in Hannover hinter Gitter gebracht. Der Mann war in der Innenstadt bei Rot über einen Fußgängerüberweg gegangen. Polizisten, die Zeugen des Vorfalls wurden und den Mann zur Rede stellten, wurden beleidigt. Der Mann kam in Haft.

Der 49-Jährige war um 8.20 Uhr vor den Augen von Polizisten trotz roter Ampel über die Fernroder Straße gegangen. Als die Beamten ihn stoppen wollten, zeigte er sich unbeeindruckt und ging einfach weiter. Ein Polizeibeamter folgte ihm daraufhin per Fahrrad und wurde bepöbelt und beleidigt.

Mann bepöbelt und beleidigt Polizisten

Bei der Überprüfung der Personalien wurde dann festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen den Mann vorlag.

Nach Angaben der Polizei war der 49-Jährige im vergangenen Februar wegen unerlaubten Drogenbesitzes zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Diese habe er jedoch noch nicht gezahlt. Daher müsse der Mann nun eine 50-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen, teilte die Polizei mit. Er kam noch am Dienstag in eine Justizvollzugsanstalt. (dpa/ruega)