Können trainierte Hunde in Zukunft dabei helfen, Corona-Ausbrüche bei Großveranstaltungen zu verhindern? Am Sonntag waren die Spürhunde erstmals bei einem Konzert von „Fury in the Slaughterhouse“ in Hannover im Einsatz – und erschnüffelten direkt alle positiven Schweißproben.

Das teilte die Tierärztliche Hochschule am Montag mit. Um wie viele Proben es sich dabei handelte, war zunächst nicht bekannt. Bei dem Konzert wurden demnach inaktivierte positive Proben platziert. Damit sollte kontrolliert werden, ob die Tiere in der Lage sind, mit dem Coronavirus infizierte Menschen zu erkennen.

Hannover: Corona-Spürhunde erstmals im Einsatz

Die Spürhunde waren am Sonntag beim Konzert der Band in ihrer Heimatstadt im Einsatz. Zugelassen waren 500 Besucher, alle mussten vorher einen Antigen-Schnelltest und einen PCR-Test machen, sowie eine Schweißprobe für die Hunde abgeben. Fünf bis sechs Hunde sollten im Einsatz sein, dabei sollten die Tiere nicht durch die Menschenmenge laufen, sondern davon abgesondert die Proben beschnüffeln.

Ziel des Forschungsprojekts „Back to Culture“ der Tierärztlichen Hochschule Hannover sowie von Hannover Concerts und ProEvent Hannover sei es, herauszufinden, ob der Einsatz der Hunde eine Option bei Großveranstaltungen sei, sagte Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler. „Es gibt weltweit Interesse an dem Projekt“, betonte der CDU-Politiker.

Konzert in Hannover: Hunde erschnüffeln Corona

Die vierteilige Konzertreihe wird in den kommenden Wochen mit weiteren Künstlern in Hannover fortgesetzt. Bei den Auftritten steigen die Besucherzahlen nach und nach auf bis zu 1500 Menschen. (dpa/aba)