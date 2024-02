Tragischer Unfall im Norden: 61-Jährige von Bahn erfasst und tödlich verletzt

Eine 61-jährige Fußgängerin ist am Dienstagabend in Hannover von einer Straßenbahn angefahren worden. Dabei erlitt sie tödliche Verletzungen, an denen sie kurze Zeit später starb.

Laut Angaben der Polizei ist die Frau aus dem Stadtteil Groß-Buchholz beim Überqueren der Gleise unter die Straßenbahn geraten. Sie sei so schwer verletzt worden, dass sie zwischenzeitlich wiederbelebt werden musste. Kurz nach dem Unfall starb die 61-Jährige im Krankenhaus, sagte die Polizei am Mittwochmorgen.

Hannover: 61-Jährige gerät unter die Straßenbahn

Zum Zeitpunkt des Unfalls saßen nach Angaben der Polizei 40 Personen in der Straßenbahn. Darunter war auch eine 22-Jährige, die von dem Zusammenstoß so geschockt war, dass sie von Rettungskräften betreut werden musste.

Warum es zu dem Zusammenstoß kam, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung infolge eines Unfalls. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise geben können. (dpa/mp)