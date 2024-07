Großfeuer zerstört Mehrfamilienhaus bei Lüneburg

Ein Großfeuer hat in der Nacht zu Montag ein Mehrfamilienhaus in Wendisch Evern bei Lüneburg zerstört. Mindestens 20 Menschen haben ihr Zuhause verloren.

Nach Angaben der Polizei ist das Feuer in der Nacht zu Montag auf einem Balkon des Hauses in der Wohnsiedlung Klostergut Willerding ausgebrochen.

Feuer in Wendisch Evern: Mehrfamilienhaus weitgehend zerstört

Die Flammen griffen auf eine Wohnung über und breiteten sich rasant über die hölzernen Balkone bis in den Dachstuhl aus. Sämtliche Bewohner des Hauses mussten ihre Wohnungen verlassen, einige wurden leicht verletzt, drei kamen mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits meterhoch in den Nachthimmel, so dass der Einsatzleiter die Alarmstufe erhöhte. Rund 150 Feuerwehrleute und Sanitäter waren am Unglücksort im Einsatz.

Erst am frühen Morgen konnten die Löscharbeiten abgeschlossen werden. Aktuell sind laut Polizei noch Nacharbeiten vor Ort erforderlich. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge im hohen sechsstelligen Bereich. Das Haus ist erstmal unbewohnbar. (ng)