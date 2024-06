Großfeuer in Museumsdorf – historisches Gebäude vernichtet

Im Jahr 1626 wurde es errichtet – nun ist von dem reetgedeckten Gebäude nichts mehr übrig. In der Nacht zu Samstag hat es im Landschaftsmuseum Unewatt in Langballig (Kreis Schleswig-Flensburg) ein Großfeuer gegeben. Der historische Marxenhof wurde komplett zerstört sowie ein weiteres altes Gebäude beschädigt.

Das Feuer in dem Museumsdorf an der B199 wurde um kurz nach 1 Uhr bemerkt. „Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, stand das Marxenhaus bereits in Vollbrand“, schildert Kreiswehrführer Mark Rücker die Lage zu Beginn des Einsatzes.

Feuer in Langballig: Marxenhof ist abgebrannt

Schnell stand fest, dass der Marxenhof nicht mehr zu retten war. Es brannte vollständig nieder und stürzte komplett in sich zusammen.

Das historische Marxenhaus aus dem Jahr 1626 stellte das Leben und die Wohnverhältnisse der alten Höfe dar. „Es ist tragisch, dass dieses wertvolle kulturelle Erbe nun den Flammen zum Opfer gefallen ist“, so Mark Rücker zum Portal „Förde.News“.

Das Feuer breitete sich durch Funkenflug weiter aus und erfasste das mehr als 200 Jahre alte Hauptgebäude. Einsatzkräfte holten einige Exponate und Unterlagen aus dem Haus und brachten sie in Sicherheit. Laut eines Reporters vor Ort brannte der Dachstuhl völlig aus, Teile der Grundmauern dieses Gebäudes konnten jedoch erhalten werden.

Anfangs brannte bei dem historischen Marxenhaus nur das Dach. Schließlich wurde er ganz von den Flammen erfasst. Sebastian Iwersen/nordpresse mediendienst/dpa Anfangs brannte bei dem historischen Marxenhaus nur das Dach. Schließlich wurde er ganz von den Flammen erfasst.

Etwa 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Drei von ihnen sollen bei den Löscharbeiten leicht verletzt worden sein. Laut des Kreiswehrführers hatten sie durch die hohe körperliche Anstrengung Kreislaufprobleme erlitten und wurden im Krankenhaus behandelt. Die Löscharbeiten werden vermutlich noch andauern. Die Bundesstraße 199 ist zwischen Langballig und Steinbergkirche voraussichtlich noch bis 15 Uhr gesperrt.

Die Brandursache ist noch unklar und wird nun von der Polizei ermittelt. In den vergangenen Tagen hatte es in der Umgebung bereits mehrfach Feuer gegeben: Strohballen und Altkleidercontainer brannten. (paul)