Autowerkstatt brennt mitten in der Nacht – Großeinsatz bei Hamburg

Nächtlicher Großeinsatz im Landkreis Harburg: In einer Autowerkstatt in Tostedt ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten aufmerksame Zeugen gegen 4.20 Uhr Rauch bemerkt, der aus dem Gebäude in der Friedrich-Vorwerk-Straße drang, und die Rettungskräfte alarmiert.

Als die Retter eintrafen, brannte ein Sozialraum im ersten Stock des Gebäudes lichterloh. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung der Flammen verhindern. Die in der Werkstatt abgestellten Fahrzeuge wurden nach ersten Erkenntnissen nicht direkt durch das Feuer beschädigt.

Wie hoch die Schäden durch Rauchgase sind, muss noch geprüft werden. Insgesamt waren mehr als 65 Einsatzkräfte aus vier Feuerwehren vor Ort. Zur Brandursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Informationen vor. Die Ermittlungen dazu hat die Polizei aufgenommen. (mp)