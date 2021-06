Großeinsatz in Lübeck: Scheune geht in Flammen auf – Feuerwehr ruft Verstärkung

Lübeck –

Großeinsatz im Norden: Im Lübecker Stadtteil Groß Steinrade ist am Freitagabend eine Scheune in Flammen aufgegangen. Der Einsatzleiter erhöhte beim Eintreffen die Alarmstufe und forderte mehr Kräfte an.

Als die Retter den Einsatzort erreichten, schlugen die Flammen bereits aus der Scheune und es war unklar, ob sich im Inneren noch Menschen aufhielten. Glücklicherweise stellte sich heraus: Das Gebäude war leer.

Lübeck: Scheune geht in Flammen auf – Feuerwehr ruft Verstärkung

Mehrere Stunden bekämpfte die Feuerwehr den Brand, ehe Entwarnung gegeben werden konnte. Brandursache wie -schaden sind noch unklar. Die Polizei ermittelt. (dg)