Großeinsatz im Norden: Bauernhaus brennt gleich zwei Mal

Ein brennendes Bauernhaus hat die Feuerwehren in Kronprinzenkoog (Kreis Ditmarschen) gleich zwei Mal beschäftigt. Zunächst brach dort ein Feuer am Mittwochnachmittag aus. In der Nacht zu Donnerstag rückten die Retter dann erneut mit einem Großaufgebot dorthin aus.

Laut Rettungsleitstelle wurde der erste Brand am Mittwoch gegen 14.10 Uhr gemeldet. Als die Retter am Einsatzort am Norderdeichweg eintrafen, stand das Haus bereits in Vollbrand. Erst nach gut fünf Stunden war das Feuer gelöscht. Rund 100 Retter waren im Einsatz.

Kronprinzenkoog: Bauernhaus brennt zwei Mal binnen 24 Stunden

In der folgenden Nacht loderten dann gegen 0.40 Uhr erneut Flammen aus dem Gebäude. Erneut kam die Feuerwehr mit einem Großaufgebot. Die Löscharbeiten dauerten diesmal bis 4 Uhr an. Verletzte gab es zum Glück nicht. Das Haus wurde durch die Flammen zerstört. Die Polizei ermittelt.