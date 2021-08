Großeinsatz bei Hamburg: Brand in Büro-Etage hält Feuerwehr in Atem

Oststeinbek –

Großalarm in Oststeinbek (Kreis Storman): Am Donnerstag brach dort ein Brand in einem Büro aus. Die Feuerwehr war mit rund 80 Rettern im Einsatz.

Wie die MOPO erfuhr, gingen erste Notrufe am Nachmittag in der Einsatzzentrale ein. Die Anrufer meldeten eine starke Qualmentwicklung aus einem Bürobau am Willinghusener Weg. Über dem Gewerbegebiet in Oststeinbek stand ein große Rauchsäule.

Großeinsatz für die Feuerwehr: Büro-Etage bei Hamburg brennt

Die Feuerwehrmänner mussten sich über eine Drehleiter gewaltsam Zugang in das Gebäude verschaffen. Dazu wurden die Fenster eingeschlagen.

Den Brand hatten sie dann rasch unter Kontrolle. Dennoch entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei ermittelt die Brandursache.