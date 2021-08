Große Nachfrage bei Ferienunterkünften: Sind die besten Urlaubsziele schon ausgebucht?

In rund einem Monat beginnen in Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern die Sommerferien, Niedersachsen folgt in der zweiten Juli-Hälfte. Doch bereits jetzt sind Ferienunterkünfte in vielen beliebten Urlaubsorten an den Küsten ausgebucht, auch bei Auslandsreisen könnte es für Spätentschlossene eng werden.

Wie eine Auswertung der Internet-Suchplattform für Ferienunterkünfte „Hometogo“ für den Tagesspiegel zeigt, sind im Juli und August kaum noch Ferienwohnungen und Hotels an Nordsee und Ostsee zu haben.

Im Norden: Sind die besten Reiseziele schon ausgebucht?

Die Nordsee-Küste ist demnach bei den Urlaubern besonders beliebt. In Sankt Peter-Ording sind im Juli nur noch rund 18 Prozent der Unterkünfte frei, im August sind es sogar nur 15 Prozent. Aber auch die Ostseeküste bereitet sich auf einen großen Ansturm vor: Auf Sylt seien in der Saison bereits fast alle Ferienwohnungen vermietet, berichtet der Tagesspiegel. Besonders größere, familienfreundliche Unterkünfte seien teilweise schon bis in den Oktober ausgebucht.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern werden die Zimmer langsam knapp. Obwohl das Bundesland erst ab dem 14. Juni wieder Übernachtungsgäste aus anderen Regionen zulässt, sind für den Juli bereits drei Viertel aller Unterkünfte an der Ostsee belegt. Noch beliebter bei Reisenden ist der August, dort sind schon 81 Prozent der Unterkünfte vergriffen.

Urlaubs-Nachfrage steigt nach Corona-Skepsis deutlich an

Nachdem viele Urlauber:innen sich zunächst mit den Buchungen zurückgehalten hatten, um die Corona-Reisebeschränkungen abzuwarten, ging die Nachfrage nun binnen kurzer Zeit in die Höhe.

Laut der Auswertung von „Hometogo“ nahm die Nachfrage auf dem Portal zwischen Anfang und Mitte Mai um 65 Prozent zu. „Die Buchungen gehen steil in die Höhe“, bestätigt Torsten Schäfer vom Deutschen Reiseverband dem Tagesspiegel.

Urlaub trotz Corona: Konkurrenz um Unterkünfte ist groß

Auch im Ausland werden Unterkünfte bereits knapp: Weil in vielen Regionen auf Grund der Corona-Pandemie noch nicht alle Hotels geöffnet haben, ist die Konkurrenz um die knappen Übernachtungsplätze groß. Wie der Tagesspiegel berichtet, wurden auf Mallorca über Pfingsten nur 180 der rund 1000 Hotels auf der Insel geöffnet.

Im Vergleich zu 2019 sind Ferienwohnungen in Deutschland außerdem im Preis gestiegen, berichtet das Buchungsportal „Holidaycheck“ gegenüber dem Tagesspiegel. Rund 164 Euro kostet nach Angaben von „Hometogo“ im Durchschnitt eine Übernachtung in einem Ferienappartment auf Sylt. Günstiger ist es hingegen auf Usedom (133 Euro) oder in der Mecklenburgischen Seenplatte (114 Euro). (mp)