Feuer zerstört Halle: Mitarbeiter verletzt – der Schaden ist enorm

In Boizenburg/Elbe (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Montagabend ein Großbrand in einer Firmenhalle ausgebrochen. Ein Mitarbeiter wurde dabei verletzt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an – der Schade ist enorm.

Laut Feuerwehr wurden die Retter gegen 21.15 Uhr in den Hafenplatz gerufen. Von dort wurde ein ausgedehnter Brand in einer Lackierhalle gemeldet. Weil ein 36-jähriger Angestellter verletzt war, rückte neben einem Großaufgebot von Feuerwehrmännern auch der Rettungsdienst an.

Ersten Angaben zufolge sei der Brand in der Lüftungsanlage ausgebrochen und hatte Teile der Halle erfasst. Den Brand hatten die Retter rasch unter Kontrolle. Dennoch entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 450.000 Euro. Die Ermittler gehen von fahrlässiger Brandstiftung aus.