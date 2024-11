Schon wieder! Geldautomat gesprengt, Täter auf der Flucht

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Gützkow gesprengt und sind auf der Flucht. Die Fahndung der Polizei läuft auf Hochtouren.

Unbekannte haben am frühen Morgen einen Geldautomaten in Gützkow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gesprengt. Die Täter seien weiterhin flüchtig, sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Anklam. Eine Zeugin habe in der Nacht zu Donnerstag die mutmaßlichen Täter auf ihrer Flucht in einem schwarzen Fahrzeug beobachtet. Die Polizei leitete umgehend umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein.

Kein Sprengstoff gefunden

Die Bundesstraße 111 wurde weiträumig umgeleitet, um Munitionsbergungsarbeiten durchzuführen. Bei einer ersten Sichtung seien keine Sprengstoffe gefunden worden. Wie lang die Straße um Gützkow noch gesperrt sein wird, ist noch unklar.

Ob und wie viel Geld die unbekannten Täter erbeutet haben, ist derzeit nicht bekannt. Auch zur Höhe des Gesamtschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Fahndung nach den Tätern läuft.

Immer wieder werden deutschlandweit Geldautomaten gesprengt, in Hamburg gab es zuletzt im August in der Sternschanze einen Versuch. In rund 90 Prozent der Sprengungen werden laut Bundeskriminalamt feste explosive Stoffe verwendet, um eine Sprengung auszulösen. Damit hat sich die Vorgehensweise der Kriminellen in den vergangene Jahren deutlich verändert. Laut BKA hatten sie noch 2019 überwiegend Gas oder Gasgemische eingesetzt. (dpa/mv)