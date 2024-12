Sturm und Hochwasser an der Ostsee: Behörde gibt Wetterwarnung heraus

Hochwasserwarnung für die Lübecker Bucht! Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sowie die Leitstelle Lübeck warnen vor Wasserständen, die am Montag bis zu 1,10 Meter über dem mittleren Hochwasser liegen könnten.

Neben der Lübecker Bucht betrifft die Warnung auch die Wismarer Bucht in Mecklenburg-Vorpommern. Der Deutsche Wetterdienst meldet starke Windböen, die das Wasser an die Küsten drücken. An einigen Standorten, wie am Kap Arkona auf Rügen, wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h gemessen, was der Windstärke 10 entspricht.

Hochwasser-Angst an der Ostsee – so soll reagiert werden

In Wismar prognostiziert das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Pegelstände bis zu 1,15 Meter über Normalnull. Laut NDR fordert die Stadtverwaltung dazu auf, Fahrzeuge aus gefährdeten Gebieten zu entfernen, da Überschwemmungen erwartet werden. Sandsäcke werden bislang nur bei einer Prognose von 1,25 Meter über Normalnull ausgegeben.

Die Behörden raten, betroffene Gebiete weiträumig zu meiden und sich regelmäßig über die aktuelle Wetterlage zu informieren. Keller und Tiefgaragen sollten bei Hochwassergefahr nicht betreten werden. Anwohner und Besucher werden gebeten, den Anweisungen der Einsatzkräfte Folge zu leisten.