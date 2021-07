Gefährlicher Streich: Zug muss Notbremsung einlegen – wegen eines Sofas!

Elmshorn –

Was für ein gefährlicher Irrsinn! Die Bundespolizei hat am Dienstag in Elmshorn gleich zweimal hintereinander ein Sofa von den Gleisen der Regionalbahn entfernen müssen. Beim ersten Mal bemerkte ein Lokführer den gefährliche Streich rechtzeitig. Doch die Täter schleppten das Sofa ein zweites Mal auf die Gleise – diesmal kollidierte ein Zug mit dem Möbelstück.

Gegen 20.45 Uhr informierte ein Lokführer die Bundespolizei über einen großen Gegenstand auf den Gleisen bei Elmshorn. Eine Streife des Polizeireviers Elmshorn rückte aus und entfernte die Couch aus dem Gefahrenbereich. Die Bahnstrecke musste für 45 Minuten gesperrt werden – 15 Züge verspäteten sich. Doch die Täter schlugen ein zweites Mal zu.

Strecke Hamburg-Flensburg: Zug kollidiert mit Sofa

Offensichtlich hatten sie die Polizisten beobachtet und das Sofa wieder auf die Gleise zurückgetragen. Der Triebfahrzeugführer eines herannahenden Zuges, der von Hamburg nach Flensburg unterwegs war, nahm den Gegenstand wahr und leitete sofort eine Schnellbremsung ein, doch es kam zum Zusammenstoß. Zum Glück wurde keiner der 134 Reisenden dabei verletzt. Die Feuerwehr Elmshorn unterstützte beim Entfernen des Sofas, das unter dem Zug feststeckte.

Eine Fahndung nach den Tätern blieb bisher erfolglos. Die Bahnstrecke war von 22 bis 23.30 Uhr gesperrt – 21 Züge erhielten Verspätungen beziehungsweise fielen aus.

Bundespolizei: Blockieren von Gleisen ist „kein Dumme-Jungen-Streich“

Die Bundespolizei warnt: Wer Gegenstände auf die Gleise lege mache sich nicht nur strafbar, sondern gefährde auch Bahnreisende. Schlimmstenfalls könne es zur Entgleisung eines Zuges führen. Auch kann es zu Beschädigungen am Zug kommen. Die dabei entstehenden Kosten können schnell im fünfstelligen Bereich liegen und werden den Verursachern in Rechnung gestellt.

Sofa auf Gleisen: Polizei sucht Zeugen

Wer hat am Abend des 30. Juni im Bereich der Eisenbahnbrücke Heidmühlenweg/Adenauerdamm/v.Aspern Straße in Elmshorn im Zeitraum von circa 20.30 bis 23 Uhr Personen gesehen, die möglicherweise ein Sofa getragen haben? Sachdienliche Hinweise bitte ich an die Bundespolizei unter der Rufnummer 0461/31 32 0 zu richten. (mp)