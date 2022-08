Gasumlage: Regionale Versorger im Norden ziehen Preise an

Kaum angekündigt, bereiten sich die Energieversorger im Norden darauf vor, die vom Bund beschlossene Gasumlage zu erheben. Auch in Niedersachsen und Bremen müssen Kundinnen und Kunden bald tiefer in die Tasche.

Die SWB AG in Bremen hebt den Gaspreis in der Grundversorgung zum 1. Oktober von 8,9 auf 11,78 Cent pro Kilowattstunde an. Eine SWB-Sprecherin sagte, die entsprechenden Anschreiben und E-Mails an die Kunden werden schon seit Montag versendet. Die Preisänderungsanzeigen in den Tageszeitungen seien am Donnerstag erschienen. Betroffen sind bei SWB demnach rund 140.000 Verträge.

Gasumlage: EWE, Enercity und SWB erhöhen Preise

Das Unternehmen Enercity aus Hannover kündigte ebenfalls an, die Umlage zum 1. Oktober in den neuen Preis einfließen zu lassen. Die entsprechende Information in den Regionalmedien sollte am Freitag erfolgen. Enercity betonte darüber hinaus, auch die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angekündigte Senkung der Mehrwertsteuer auf Erdgas von 19 auf sieben Prozent zum 1. Oktober an die Kunden weitergegeben zu wollen.

Der Energieversorger EWE aus Oldenburg erhebt die Gasumlage hingegen erst ab dem 1. November von seinen rund 700.000 Erdgas-Kunden. Der für Oktober zu entrichtende Anteil der Umlage werde auf die übrigen beiden Monate des Quartals verteilt, erklärte ein Sprecher. Die Kunden sollen fristgerecht darüber informiert werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Das bedeuten Gasumlage und hohe Preise für Hamburg und so viele trifft es

Die Umlage bedeutet für Gaskunden eine erhebliche finanzielle Belastung. Allerdings kündigte Bundeskanzler Scholz an, im Gegenzug die Mehrwertsteuer auf Erdgas für die Dauer der bis Frühjahr 2024 geltenden Umlage von 19 auf 7 Prozent zu senken. (dpa/mp)