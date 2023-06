Hunderttausende Zuschauer kommen jedes Jahr nach Bad Segeberg. Und auch diesmal fiebern Wild-West-Fans landauf, landab der Premiere der Karl-May-Spiele entgegen. Wann es losgeht, welche Stars auf der Bühne am Kalkberg stehen und welches Abenteuer Winnetou und Old Shatterhand diesmal zu bestehen haben: der große MOPO-Überblick zum Jubiläumsjahr am Kalkberg.

Hunderttausende Zuschauer kommen jedes Jahr nach Bad Segeberg. Und auch diesmal fiebern Wild-West-Fans landauf, landab der Premiere der Karl-May-Spiele entgegen. Wann es losgeht, welche Stars auf der Bühne am Kalkberg stehen und welches Abenteuer Winnetou und Old Shatterhand diesmal zu bestehen haben: der große MOPO-Überblick zum Jubiläumsjahr am Kalkberg.

70-jähriges Jubiläum feiern die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg in diesem Jahr. Die Premiere findet am kommenden Samstag, 24. Juni, statt. Auf dem Spielplan steht das Stück „Winnetou I – Blutsbrüder“. Damit kommt das wohl berühmteste Buch des Schriftstellers Karl May auf die Freilichtbühne. Geschäftsführerin Ute Thienel findet, es sei auch das berührendste. „Es gibt kein gefühlvolleres und ergreifenderes Abenteuer als Winnetou I“, sagt sie. „Ich glaube, viele Besucher werden Gänsehaut und feuchte Augen bekommen.“

Die Schauspieler Nadine Menz als Nscho-tschi und Alexander Klaws als Winnetou. Szenenbild aus dem aktuellen Stück „Winnetou I - Blutsbrüder“, das am Samstag Premiere hat. dpa Die Schauspieler Nadine Menz als Nscho-tschi und Alexander Klaws als Winnetou. Szenenbild aus dem aktuellen Stück „Winnetou I – Blutsbrüder“, das am Samstag Premiere hat.

Karl-May-Spiele 2023: Wie Winnetou und Old Shatterhand Freunde wurden

Die Geschichte erzählt den Beginn der legendären Freundschaft zwischen dem Apachen-Häuptling Winnetou und Old Shatterhand. Es ist die Zeit des großen Eisenbahnbaus in den Vereinigten Staaten Ende des 19. Jahrhunderts: Die Schienen sollen die Ost- und die Westküste der USA miteinander verbinden. Karl aus Deutschland, der als Vermessungsingenieur für die Bahngesellschaft arbeitet, ist ein „Greenhorn“, ein Neuling im Westen, erhält aber dank seiner schmetternden Fäuste von seinem gewitzten Lehrmeister Sam Hawkens den Kampfnamen „Old Shatterhand“ verpasst.

Die Schauspieler Dustin Semmelrogge (l.) als Rattler und Wolfgang Bahro als Santer spielen in der neuen Produktion der Karl-May-Spiele „Winnetou I - Blutsbrüder“ mit. dpa Schauspieler Dustin Semmelrogge (l.) als Rattler und Wolfgang Bahro als Santer spielen in der neuen Produktion der Karl-May-Spiele mit.

Dann nimmt das Unglück seinen Lauf: Die Schurken Rattler und Santer wollen die Bahnstrecke mitten durch das Land der Apachen führen. Dann wird auch noch Klekih-petra, der weiße Lehrer der Apachen, ermordet, so dass Häuptling Intschu-tschuna und sein Sohn Winnetou blutige Rache schwören.

Bald darauf stehen sich Winnetou und Old Shatterhand erstmals gegenüber – noch als Feinde, doch schließlich werden sie Blutsbrüder und nehmen gemeinsam den Kampf gegen das Böse auf. Allerdings können sie nicht verhindern, dass Winnetous Vater Intschu-tschuna und Schwester Nscho-tschi ermordet werden. Das ist der dramatische Höhepunkt.

Alexander Klaws steht zum dritten Mal als Winnetou auf der Bühne

Zum dritten Mal in Folge ist Schauspieler und Sänger Alexander Klaws als Winnetou mit dabei. Sein Gegenspieler Santer wird von Fernsehfiesling Wolfgang Bahro (Jo Gerner aus „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“) gespielt. Nscho-tschi wird verkörpert durch Nadine Menz („Verbotene Liebe“) und die Rolle von Old Shatterhand übernimmt Bastian Semm („Alles was zählt“, Klaus Störtebeker bei den Störtebeker-Festspielen). Eine Riege voller routinierter Schauspieler aus Seifenopern – damit kommt viel Gefühl in das Freilichttheater am Kalkberg.

Alexander Klaws als Winnetou (u.): Hier in einer Kampfszene. dpa Alexander Klaws als Winnetou (u.): Hier in einer Kampfszene.

Wie gewohnt wird den Zuschauern viel Kampfgebrüll geboten, es gibt eindrucksvolle Stunts, außerdem heroische, romantische und auch sehr witzige Szenen. Das Publikum wird – wie der Veranstalter betont – dabei in einen Wilden Westen entführt, „den Karl May einst ersann und den es so in Wahrheit nie gab“. Während der Aufführung werden berühmte Melodien aus den „Winnetou“-Filmen sowie anderer Blockbuster eingespielt, unter anderem aus „The Avangers“ und „Mission Impossible“.

Karl-May-Spiele 2023: Bis Anfang September 72 Vorstellungen

Vom 24. Juni bis zum 3. September werden in der Kalkberg-Arena 72 Vorstellungen gespielt. 2022 sahen fast 407.000 Menschen das Stück „Der Ölprinz“ – das war der bisherige Zuschauerrekord.

Die Produktion der Karl-May-Spiele 2023 kostet 6,2 Millionen Euro. Zum Team gehören mehr als 80 Mitwirkende, darunter 35 Komparsen, 15 Reiterkomparsen und 8 Stuntleute sowie 25 Pferde, ein Afrikanischer Schreiseeadler und ein Mäusebussard. Einzelticket für Erwachsene ab 22,50 Euro.