Die Sommerferien gehen langsam zu Ende, die Strände und Hotelzimmer leeren sich, aber Wasser und Luft sind noch angenehm warm. Mitte August bis Mitte September ist die beste Zeit, um den Sommer an der Ostsee ausklingen zu lassen – aber wo genau? Wir haben die besten Plätze für ein entspanntes Wochenende am Meer herausgesucht. Hier sind sie.

Die Sommerferien gehen langsam zu Ende, die Strände und Hotelzimmer leeren sich, aber Wasser und Luft sind noch angenehm warm. Mitte August bis Mitte September ist die beste Zeit, um den Sommer an der Ostsee ausklingen zu lassen – aber wo genau? Wir haben die besten Plätze für ein entspanntes Wochenende am Meer herausgesucht. Hier sind sie.

Baden ohne Schickimicki: Schwedeneck

Richtung Kiel und dann immer geradeaus, bis die Straßen schmaler, die Landschaft grüner und hügeliger und die Orte immer kleiner werden. Angekommen im Schwedeneck. Weder Hotelburgen noch Schickimicki, dafür ein Strand nach dem anderen. In der Nachsaison ist es wieder ganz ruhig und baden kann man auch noch. Perfekt.

Zum Essen treffen sich Badegäste und Strandbummler bei Hüseyin Kubat und seiner Frau Seval im Restaurant „Blauer Seestern“ in Surendorf. Mit Blick auf Strand und Meer servieren die beiden frische hausgemachte Gerichte, darunter viele türkische Spezialitäten. Zu sehen gibt es auch genug. Segelboote aller Größen kreuzen am Horizont. Die Seglerhauptstadt Kiel ist nicht weit. Genug Schauspiel für alle, die nur am Strand sitzen und die spätsommerlichen Sonnenstrahlen genießen wollen.

Segel setzen in Surendorf: im Spätsommer ist es am Schwedeneck am schönsten. Anke Geffers Segel setzen in Surendorf: im Spätsommer ist es am Schwedeneck am schönsten.

Falls das auf die Dauer doch zu langweilig werden sollte, empfiehlt sich ein Spaziergang in Richtung Dänisch Nienhof. Der etwa drei Kilometer lange Höhenweg vorbei an Schlehenbüschen und Brombeerhecken, den für die Gegend typischen Knicks, eröffnet weite Blicke auf die Ostsee und führt schließlich in einen Küstenwald. Direkt am Strand liegt der Campingplatz Grönwohld. Wer ohne eigenen Wohnwagen anreist, kann hier auch in modernen Ferienhäusern oder neuen Schlafcubes übernachten. Hunde sind willkommen.

Übernachtungstipp: Grönwohld Camping, Kronshörn 999, 24229 Schwedeneck

Flensburger Förde: Zwischen Deutschland und Dänemark

Da, wo Deutschland endet und Dänemark anfängt, lässt es sich ganz besonders entspannt Urlaub machen. Stand-up-Paddling auf dem ruhigen Wasser der Flensburger Förde, grenzüberschreitende Wanderungen auf dem Gendarmstien und dem Europäischen Fernwanderweg E 1, Radtouren auf beiden Seiten entlang der Förde – und stilvoll wohnen und ausgezeichnet speisen im „Traditionshotel Wassersleben“ direkt am Strand. Hotelbesitzer und Küchenchef Eicke Steinort hat aus dem Hotel mit dem Restaurant „Der Steinort“ (geöffnet ab 21.8. nach der Sommerpause) nach aufwändiger Renovierung einen ganz besonderen Ort gemacht.

Nach Dänemark fährt regelmäßig ein Linienbus. Lohnenswert ist aber der Weg zu Fuß über die Schusterkate. Kurz über die Brücke, schon hat man einen der kleinsten Grenzübergänge Europas passiert und kann zu Fuß nach Kollund gehen. Blick auf die Förde inklusive. Ab und zu taucht sogar mal ein Schweinswal auf.

Auf dem Wanderweg Gendarmstien geht es von Wassersleben an der Flensburger Förde entlang nach Dänemark. Anke Geffers Auf dem Wanderweg Gendarmstien geht es von Wassersleben an der Flensburger Förde entlang nach Dänemark.

In Richtung Süden geht es am Wasser entlang durch einen wildromantischen Buchenwald ins vier Kilometer entfernte Flensburg. Bunt leuchten die renovierten Häuser in der Altstadt, außergewöhnliche Geschäfte laden rund um die Rote Straße und das mittelalterliche Nordertor zum Einkaufen ein, Rum-Destillerien, ein lebendiger Museumshafen, dänische Bäckereien und dänisches Design – das Nachbarland ist immer gegenwärtig. Sogar einen dänischen Supermarkt mit großer Lakritz- und Pølser-Auswahl gibt es.

Übernachtungstipp: „Hotel Wassersleben“, Wassersleben 4, 24955 Harrislee

Wismar und Poel: Erst Stadt, dann Insel

Eine Stadt, die zum Unesco-Welterbe zählt, eine vorgelagerte Urlaubsinsel – eine gute Kombination für einen Kurzurlaub. Wismar und Poel, das gehört zusammen wie Pflaumenkuchen und Sahne. Erst ein Stadtbummel zu den sehenswerten gotischen Backsteinkirchen St. Georgen, St. Marien und St. Nikolai, durch die autofreien Altstadtgassen, dann weiter zum Durchatmen in die Ferienwohnung auf der zehn Kilometer entfernten Insel, die durch eine Brücke mit dem Festland verbunden ist.

Wasserspaß auf der Insel Poel picture alliance/dpa Wasserspaß in Timmendorf Strand auf der Insel Poel.

Schön flach und somit ideal zum Radfahren, hat Poel nicht nur weite Strände und idyllische Dörfer vorzuweisen, sondern auch ein eigenes Timmendorf. Nicht ganz so überlaufen wie der Namensvetter im Westen, aber auch mit Hafen, Leuchtturm, Strand, Cafes und Fischbrötchenbuden – allem, was zu einem richtigen Ostseeurlaub dazugehört.

Übernachtungstipp: Ferienwohnungen und Ferienhäuser: poel.de

Prasdorf: Ferienhof mit Alpakas

Die Alpakas Koffee und Dooley warten schon auf den nächsten Spaziergang mit Feriengästen. Die lustig aussehenden Vierbeiner sind so etwas wie die Maskottchen auf dem Ferienhof Harms in der Probstei, nur wenige Kilometer von den Ostseetränden in Schöneberg oder vom Passader See entfernt.

Das könnte Sie auch interessieren: Nordsee oder Ostsee: Wo ist es schöner?

In Prasdorf wohnen Gäste in hellen, liebevoll eingerichteten Ferienhäusern in Pastellfarben. Das Wellnessbad, Sauna und ein morgendliches Yogaprogramm sorgen für Tiefenentspannung. Kinder freuen sich über den Spielplatz, Abenteuerberg oder die Strohscheune und sind bei der Fütterung der Tiere immer willkommen.

Den Tag verbringen die Gäste bei Rad- und Wanderausflügen oder ganz entspannt im Strandkorb. Abends treffen sich alle zum gemeinsamen Lagerfeuer.

Übernachtungstipp: Ferienhof Harms, Hagener Weg 12, 24253 Prasdorf

Abseits vom Massentourismus: Ruhe an der Außenförde

Zwischen Glücksburg und dem Naturschutzgebiet Geltinger Birk liegt abseits Trubel das verträumte Dorf Habernis an der Flensburger Außenförde in der Region Angeln. Hier gibt es einen keinen Massentourismus, hier gibt es vor allem Ruhe und Natur. Auch der Strand ist eher ein Naturstrand, mal sandig, mal steinig und nie überlaufen.

Von Habernis aus bietet sich eine Radtour durch das Naturschutzgebiet Geltinger Birk mit der Mühle Charlotte an. Ostseefjord Schlei/Matzen Von Habernis aus bietet sich eine Radtour durch das Naturschutzgebiet Geltinger Birk mit der Mühle Charlotte an.

Zum Spazierengehen und aufs Meer gucken, zum Abschalten und die Zeit vergessen das perfekte Ziel. In Habernis gibt es einen Campingplatz – oder das „Refugium im Norden“, ein idyllisch gelegener Resthof mit parkähnlichem Garten, drei Ferienwohnungen und einem Ferienhaus.

Übernachtungstipp: Refugium im Norden, Habernis 1, 24972 Steinberg