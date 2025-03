Früher als erwartet: Ministerin im Mutterschutz – wer regiert jetzt?

Aminata Touré (Grüne) erwartet in den kommenden Wochen ihr erstes Kind und ist deshalb nun auf ärztlichen Rat hin vorzeitig im Mutterschutz. „Ich freue mich sehr darauf, Mutter zu werden und trage schon jetzt eine große Verantwortung für mein Kind“, berichtete Touré am Vormittag. „Zugleich erfordert die Aufgabe als Ministerin stets vollen Einsatz.“

Ministerin will nach Geburt im Sommer zurückkehren

Tourés Amtsgeschäfte übernehmen die beiden Staatssekretäre Silke Schiller-Tobies und Johannes Albig. Politischer Vertreter der stellvertretenden Ministerpräsidentin ist in den kommenden Monaten Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Die Ministerin will nach der Geburt im Sommer zurückkehren.

„Ich weiß das Ministerium und die Themen in besten Händen“, sagte die 32-Jährige. „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss in allen Berufsgruppen und auch in Spitzenämtern für Frauen realisierbar sein.“ Sie hoffe, durch ihre politische Arbeit und persönlich einen Beitrag dafür leisten zu können. (dpa/mp)