Frau sticht volltrunkenen Ehemann nieder: schwer verletzt!

Ein Beziehungsstreit ist in Norderstedt in der Nacht zu Donnerstag eskaliert. Ein Mann wurde schwer verletzt.

Die Situation in dem Haus an der Gärtnerstraße in Norderstedt lief eine halbe Stunde nach Mitternacht aus dem Ruder: Ein Streit unter Ehepartnern eskalierte, die Frau griff zu einem Messer.

Der stark alkoholisierte Mann erlitt einen Stich in die Brust. Die Frau erlitt ebenfalls Verletzungen, wenn auch nur leichte. Ein herbei gerufener Notarzt kümmerte sich um den Mann, der anschließend ins Krankenhaus gebracht wurde.

Die Frau wurde nach Abschluss polizeilicher Maßnahmen entlassen. (mp)