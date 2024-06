Frau lebensgefährlich verletzt: Tatverdächtiger festgenommen

Bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung im Landkreis Cuxhaven ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter wurde vorläufig festgenommen.

Wie die Polizeiinspektion Cuxhaven mitteilte, hat es sich bei dem Vorfall am Freitagabend in der Straße Am Marktplatz in Hechthausen um eine „körperliche Auseinandersetzung im häuslichen Umfeld“ gehandelt.

Polizei Cuxhaven: Keine Gefahr für Unbeteiligte

Genauere Angaben machte die Polizei zunächst nicht. Nur so viel: Neben der Frau wurden noch zwei weitere Menschen verletzt. Ein Tatverdächtiger sei vor Ort vorläufig festgenommen worden. Die Frau wurde per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Das könnte Sie auch interessieren: „So schlimm war es noch nie“: Wie sich das Drogen-Problem vom Hauptbahnhof verlagert

Da sich in den sozialen Medien schnell Nachrichten und Meldungen über einen flüchtigen, gefährlichen Tatverdächtigen verbreiteten, teilte die Polizei mit: „Hierbei handelt es sich um eine Falschmeldung!!!“ Für Unbeteiligte bestehe demnach keine Gefahr. (mp)