Frau greift Mädchen mit Kopftuch an: Zeugen gesucht

Rassistischer Angriff in Kiel: Eine 49-jährige Frau hat in einem Linienbus zwei Mädchen zunächst verbal und schließlich auch körperlich angegangen – weil sie ein Kopftuch trugen.

Der Vorfall hat sich bereits am 30. März zugetragen. In einem Bus der Linie 22 fing die 49-Jährige an zu schimpfen und überzog zwei junge Frauen im Alter von 18 und 19 Jahren mit rassistischen Beleidigungen. Nahe der Haltestelle Werftkreisel versuchte die Frau schließlich, einer der beiden Frauen das Kopftuch abzureißen.

Rassistischer Angriff: Polizei sucht nach Zeugen

Laut Polizei eilten drei männliche Passagiere den beiden Frauen, die im hinteren Teil des Busses saßen, zur Hilfe. Die Männer seien dazwischen gegangen und hätten die drei Frauen voneinander getrennt. Jemand rief die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, nahmen sie die Personalien der drei Frauen auf und befragten sie zu den Vorfällen. Das Kommissariat 5 der Bezirkskriminalinspektion Kiel sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat machen können, insbesondere die männlichen Personen, die die Frauen voneinander getrennt haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0431) 160 33 33 entgegengenommen. (ng)