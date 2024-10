Frau (25) klettert nach Party-Streit auf Dach – und kommt nicht mehr runter

Ein nächtlicher Streit endete für eine 25-Jährige in Hannover in einer brenzligen Lage in luftiger Höhe. Spezialkräfte mussten zur Hilfe eilen, um die Frau zu retten.

Die Feuerwehr hat eine Frau von einem Dach aus bedrohlicher Lage gerettet. Die 25-Jährige saß am Vormittag in zwölf Metern Höhe auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses und wusste sich nicht selbst zu retten, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Frau habe gedroht von dem Haus im Süden von Hannover abzustürzen.

Spezialkräfte seilten sich vom Dach ab

Nachbarn hatten die Situation den Angaben nach bemerkt, weil Dachziegel von dem Dach stürzten, und den Notruf gewählt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es demnach zuvor bei einer nächtlichen Feier zu Streitigkeiten. Daraufhin sei sie auf das rutschige Dach gestiegen, wo sie nach einigen Metern an der Dachkante nicht mehr weitergekommen sei.

Weil die Frau mit Leitern sowie einer Drehleiter nicht zu erreichen gewesen sei, seilten sich Spezialkräfte vom Dach ab. Sie sicherten die Frau und brachten sie durch ein Fenster in eine Wohnung. Rettungskräfte versorgten die entkräftete und unterkühlte Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. (dpa/mp)