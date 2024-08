Frau (24) beim Sternegucken von eigenem Auto überrollt – Reanimation!

Tragödie im Landkreis Segeberg: Eine junge Frau, die mit ihrem Freund die große Sternschnuppennacht der Perseiden erleben wollte, wurde von ihrem eigenen Auto überrollt. Ihr Freund soll noch versucht haben, das Fahrzeug aufzuhalten. Die Retter mussten die schwer verletzte 24-Jährige reanimieren, sie schwebt in Lebensgefahr.

Das junge Paar (beide 24) lag am frühen Montagmorgen an einem Feldweg bei Nerversdorf auf einer leicht abschüssigen Grünfläche. Auf einer Decke liegend bestaunten beide die Sternschnuppen, als sich das Auto der Frau, das oberhalb abgestellt war, von selbst in Bewegung gesetzt haben und auf das Paar zugerollt sein soll.

Nach Informationen eines Reporters vor Ort soll der Freund noch verzweifelt versucht haben, den Wagen zu stoppen. Die junge Frau wurde überrollt und lag unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Die um 04.20 Uhr alarmierte Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot zu dem Feldweg aus.

Frau mit Hubschrauber nach Hamburg gebracht

Wegen der schweren Verletzungen der Frau wurde ein Rettungshubschrauber gerufen. Die Retter befreiten die leblose Frau unter dem Auto, Notarzt und Sanitäter mussten sie noch vor Ort reanimieren, wie die Polizei Elmshorn bestätigt. Mit lebensgefährlichen Verletzungen brachte der Rettungshubschrauber die Verletzte in ein Krankenhaus in Hamburg. Ihr Freund wird vom Kriseninterventionsteam betreut.