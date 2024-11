Flughafen im Norden: Mann wird mit Koks im Schuh erwischt – und darf trotzdem fliegen

Am Mittwochvormittag hat ein Vorfall am Bremer Flughafen für Aufregung gesorgt: Angestellte entdeckten bei der Kontrolle eines Fluggasts ein kleines Plastiktütchen mit weißem Pulver. Wo hatte er das versteckt? In seiner Socke!

Ein Mann aus dem Großraum Peine geriet ins Visier der Ermittler. Nachdem die Luftsicherheitsassistenten bei der Personen- und Handgepäckkontrolle ein Plastiktütchen mit verdächtigem Pulver gefunden hatten, wurde die Bundespolizei eingeschaltet. Der 44-Jährige gestand den Beamten, dass es sich um eine kleine Menge Kokain handelte.

Mann (44) will mit Koks verreisen – Strafverfahren eingeleitet

Trotz des Vorfalls durfte der Mann seinen Flug in Richtung spanische Südostküste antreten. Doch die Sache hat einen Haken: Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Außerdem muss er sich mit der für die weiteren Ermittlungen zuständigen Bundeszollverwaltung auseinandersetzen. Kein entspannter Start in den Urlaub! (mp)