Flammenhölle in Tiefgarage: Enge und viel Qualm: Löscharbeiten waren kompliziert

Mölln –

Schwieriger Einsatz für die Feuerwehr Mölln (Herzogtum Lauenburg): In der Tiefgarage eines Wohnblock standen mehrere Autos in Flammen. Erst nach Stunden konnte die Gefahr gebannt werden.

Am Freitagnachmittag quoll dunkler Rauch aus einer Tiefgarage am Sechseichener Weg. Die Feuerwehr war rasch mit mehreren Löschzügen am Einsatzort. Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig, denn in der völlig verqualmten und verwinkelten Tiefgarage hatten die Retter keine Sicht.

Flammenhölle in Tiefgarage: Feuerwehr löscht drei brennende Autos

Nur mit Atemschutz konnten sich die Retter dem Brandherd nähern und das Feuer löschen. Erst nach gut zwei Stunden war die Gefahr gebannt. Insgesamt drei Autos brannten aus. Mehrere Fahrzeuge wurden durch Hitze und Qualm stark beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu Brandursache aufgenommen, Brandstiftung ist nicht auszuschließen.