Sauna brennt plötzlich lichterloh – Feuerwehr rettet Mann

Ein geplanter Saunagang ist einem Mann am Sonntagabend in Kremperheide (Kreis Stormarn) beinahe zum Verhängnis geworden. Plötzlich stand die Sauna in Flammen. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf ein Wohnhaus und rettete den Mann.

Laut Feuerwehr ging gegen 20.30 Uhr ein Notruf in der Einsatzzentrale ein. Der Anrufer meldete einen Brand auf einem Grundstück an der Dorfstraße. Als der erste Löschzug am Einsatzort eintraf, loderten meterhohe Flammen in den Abendhimmel. Eine Sauna stand in Vollbrand. Das Feuer drohte auf ein Reetdachhaus überzugreifen.

Saunabrand im Norden – Feuerwehr rettet Mann

Immer mehr Wehren wurden zur Verstärkung gerufen. In der Spitze waren laut eines Sprechers der Feuerwehr rund 100 Retter im Einsatz. Ein Mann wurde aus einem der Sauna angrenzenden Gebäude gerettet. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt, musste aber nicht in eine Klinik. Erst gegen Mitternacht war der Brand unter Kontrolle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.