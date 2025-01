Feuer in Supermarkttoilette – zwei Männer im Krankenhaus

Nach einem Brand in einer Supermarkt-Kundentoilette in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) sind zwei Männer am Montag ins Krankenhaus gebracht worden.

Bei dem 38-Jährigen und dem 49-Jährigen bestehe der Verdacht auf Rauchgasintoxikation, teilte die Rostocker Polizei mit. Die Kriminalpolizei ermittle wegen Brandstiftung. Der Supermarkt musste für den Rest des Tages geschlossen bleiben.

Das könnte Sie auch interessieren: Gut essen in der Hamburger City – für unter zehn Euro!

Am Nachmittag war es in dem „Markant-Markt“ zu einer starken Rauchentwicklung gekommen – ausgehend von der Toilette. Der Brand konnte „durch das sofortige und beherzte Eingreifen von Personen vor Ort“ schnell gelöscht werden, wie es hieß. Dennoch war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Weitere Personen befanden sich zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung nicht in dem WC-Raum. Der Sachschaden ist gering. (dpa)