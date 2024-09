Wohnungsbrand endet tragisch: Reanimation vergeblich – Bewohner stirbt vor Ort

In Norderstedt hat am Montagmorgen eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Ein Mann kam bei dem Brand ums Leben.

Die Feuerwehr wurde um 10.42 Uhr wegen eines Feuers im ersten Stock zu einem Haus in der Falkenbergstraße gerufen, so ein Sprecher. Die Einsatzkräfte befreiten den 58-jährigen Bewohner aus den Flammen, doch es war zu spät. Eine Reanimation konnte ihn nicht ins Leben zurückholen, der Mann starb noch vor Ort.

Ein Nachbar wurde von der Feuerwehr aus dem Haus gerettet. Er wurde laut Feuerwehr mit einer leichten Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz beendet. (mp)