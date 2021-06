Explosionsgefahr in Lübeck: Nach tagelangem Regen: Gastank taucht auf wie ein U-Boot

Lübeck –

Gefährlicher Einsatz in Lübeck: Ein undichter Gastank hat sich am Mittwochabend durch den aufgeweichten Boden an die Erdoberfläche gedrückt – ein Anblick wie ein U-Boot. Einsatzkräfte der Feuerwehr haben das Gasleck schließen können, sodass die Hausbewohner nach der Evakuierung wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Die Feuerwehr ist gegen 22.10 Uhr im Garten eines Wohnhauses in der Roggenhorster Straße eingetroffen. Auch für die Berufsfeuerwehr offenbarte sich ein ungewöhnliches Bild: Ein Gastank, der normalerweise durch eine Betonplatte fest in der Erde verankert ist, war durch das Grundwasser nach oben gepresst worden und ragte nun wie ein aufgetauchtes U-Boot aus dem Erdreich.

Grundwasser drückt Gastank in Lübeck hoch

Grund dafür ist der Dauerregen, der das Grundwasser in den letzten Tagen stark hat ansteigen lassen.

Durch den Druck schlug die Gasleitung leck und das Flüssiggas entwich aus dem Tank. „Definitiv nicht ganz ungefährlich“, sagt der Einsatzleiter Stefan Batarow von der Lübecker Berufsfeuerwehr. „Hätte man mit einer Zigarette oder einem Feuerzeug in der Nähe des Tanks gestanden, hätte es durchaus zur Explosion kommen können!“

Feuerwehr Lübeck musste Gastank abpumpen

Zwei erfahrene Einsatzkräfte haben sich zu dem Tank vorgearbeitet und konnten die Austrittsstelle schließen. Eine Fachfirma hat anschließend den restlichen Inhalts des Gastankers abgepumpt, sodass die Bewohner des Hauses nach einer halben Stunde wieder in ihre Wohnungen konnten. (mdo)