Explosionen in Sparkassen-Filiale reißen Anwohner aus dem Schlaf

Die Polizei fahndet nach einem Sprengstoffanschlag auf eine Bankfiliale in Satow (Landkreis Rostock) nach mehreren flüchtigen Tätern.

In den frühen Morgenstunden am Montag wurden Anwohner rund um die Fritz-Reuter-Straße von zwei heftigen Detonationen aus dem Schlaf gerissen. Zwei Geldautomaten in der Filiale der Rostocker Ostseesparkasse wurden von Kriminellen in die Luft gesprengt. Anschließend rasten sie mit einem dunklen Fahrzeug Richtung Radegast. Die Fahndung läuft.

Bankautomat womöglich von drei maskierten Männern gesprengt

Ein Bewohner der Fritz-Reuter-Straße, der gegenüber der Sparkasse wohnt, schilderte, dass er gegen 4.20 Uhr durch einen lauten Knall geweckt wurde. „Meine ganze Wohnung hat vibriert und gewackelt“, sagte der junge Mann. Als er dann aus seinem Fenster schaute, konnte er drei maskierte Personen ausmachen, die aus der schwer beschädigten Bank zu einem bereitgestellten Fluchtauto liefen. Sie rasten sie vom Tatort in Richtung Radegast. Kurz danach heulte bereits die Sirene in Satow auf. Anschließend rückten mehrere Feuerwehren aus.

Der Augenzeuge beschrieb weiterhin, wie zahlreiche Polizeistreifenwagen die Verfolgung nach dem Fluchtfahrzeug aufnahmen. Währenddessen begannen die Feuerwehrleute, das brennende und qualmende Gebäude zu löschen. Die Löscharbeiten dauerten rund drei Stunden.

Totales Chaos am Tatort

Am Tatort bietet sich ein Bild der Verwüstung: Zwei Geldautomaten sind vollkommen zerstört und aus der Wandhalterung gerissen, Scheiben sind gesplittert, die Eingangstür ist herausgerissen, Mauerwerk und Türrahmen stehen schief, defekte Kameras hängen von der Decke, Geldscheine liegen auf dem Boden des Vorraums. Die Druckwelle müsse heftig gewesen sein, beschreiben Einsatzkräfte übereinstimmend.

Das alleinstehende Flachgebäude ohne Wohnbebauung wurde stark beschädigt, auch die Statik ist beeinträchtigt. Menschen wurden nicht verletzt. Einen Fahndungserfolg konnte die Polizei noch nicht vermelden. Auch können die Beamten noch keine genauen Angaben zum Sachschaden oder der möglicherweise entwendeten Beute machen. Die Ermittlungen am Tatort laufen.