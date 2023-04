SUV-Panne! Heiratsantrag am Strand geht mächtig schief

Ein Heiratsantrag endete für einen Mann und seine Verlobte in einem Desaster. Offenbar um der Dame zu imponieren, lenkte ein 34-Jähriger seinen nagelneuen SUV auf den Strand von Graal-Müritz (Landkreis Rostock) – und fuhr sich dort prompt fest.

Laut Polizei sei ein 34-Jähriger aus Sachsen am Donnerstagabend in einem Suzuki-SUV zum Kurzurlaub in das Ostseeörtchen angereist und habe seiner Begleiterin ein unvergessliches Erlebnis bieten wollen. Das wurde es dann auch tatsächlich.

Heiratsantrag im Norden: Mann fährt sich mit SUV am Strand fest

Denn der Mann wollte seine Verlobte überraschen – und ihr einen Heiratsantrag machen! Diesen besonderen Moment wollte er mit seinem neu gekauften Wagen direkt am Strand in Graal-Müritz beim Sonnenuntergang verbringen. Doch dann ging alles schief: Trotz Allradantrieb fuhr sich der Wagen im Sand fest. Alle Versuche, das Auto wieder auf festen Untergrund zu bringen, schlugen fehl. Auch der Fahrer eines angeforderten Abschleppwagens winkte ab.

Weil von dem Fahrzeug keine Gefahr ausging, rückte auch die Polizei wieder ab. So blieb der SUV über Nacht am Strand stehen, während das Paar in einem Hotel schlief. Die Beamten fertigten eine Anzeige und forderten den Fahrer auf, die Bergung seines Autos auf eigene Kosten selbst zu veranlassen.

Paar schaufelt Räder frei – Traktor der DLRG zieht Auto aus dem Sand

Am Karfreitagmorgen schaufelte das Paar selbst zunächst die im Sand steckenden Räder frei. Dann nahte die Hilfe in Form eines Traktors, den die DLRG besorgt hatte. Damit gelang es dann endlich, den festgefahrenen Wagen aus dem Sand zu ziehen – im Beisein zahlreicher Schaulustiger auf der Seebrücke, die immer wieder Fotos machten.

Sicher ist: Es war ein teurer Heiratsantrag. Ob sie ihm letztendlich ein „Ja“ ins Ohr flüsterte, ist allerdings nicht bekannt …