Er lebte bei Hamburg: Ballermann-Star tot im Auto gefunden

Mit dem „Chaos Team“ hat Sascha Loudovici das Party-Volk auf Mallorca und auf Ballermann-Partys regelmäßig zum Schwitzen gebracht. Zu den Hits der Band gehören „Eviva Mallorca“, „Orange trägt nur die Müllabfuhr“ oder „Bibi und Tina“. Auch mit Mickie Krause arbeitete das „Chaos Team“ zusammen. Jetzt ist Sascha Loudovici mit 53 Jahren verstorben.

Der Sänger wurde am Dienstag leblos am Steuer seines Fahrzeugs in Plön gefunden. Wie „Bild“ und das „Stader Tageblatt“ unter Berufung auf Freund:innen berichten, verstarb Sascha Loudovici an einem Herzinfarkt.

Stade: „Chaos Team“-Sänger Sascha Loudovici ist tot

Der Musiker lebte in Drochtersen im Landkreis Stade, westlich von Hamburg. Dort hatte Sascha Loudovici vor rund drei Wochen auch einen seiner letzten Auftritte. Gemeinsam mit seinem Kollegen DJ Jemmy (45) stand der 53-Jährige als „Chaos Team“ beim „Elbstrand-Festival“ in Krautsand auf der Bühne.

Für diesen Sommer hatte das „Chaos Team“ erneut Auftritte im berühmt-berüchtigten „Megapark“ auf Mallorca eingeplant. Am 21. August und am 11. September hätte das Duo dort mit seinen Hits von „Bibi und Tina“ über „Wir sind die Kinder vom Süderhof“ bis zu „Ich glaub, hier ist doch wieder Alkohol im Spiel“ für Stimmung sorgen sollen.

Eine enge Beziehung verband Sascha Loudovici mit Mallorca-Megastar Mickie Krause. Der 53-Jährige nahm via Instagram Abschied von seinem Freund. „Heute vor einer Woche hast Du mir zum Geburtstag gratuliert. Du sagtest:„Wir werden gemeinsam alt. Mickie, die Zeit vergeht, wir werden älter, aber egal! Wir kämpfen uns durchs Alter und wir fühlen uns so alt, wie wir sind! Wir wissen ja jetzt alle, wie wichtig Gesundheit ist“, schrieb Mickie Krause.

Auch aus der Stader Politik gab es Beileidsbekundungen. „Es ist wirklich kaum zu begreifen, dass Sascha nicht mehr bei uns ist! Immer für andere und vor allem für die Kultur und für seine Heimatgemeinde Drochtersen da! So viel Power, so viel Freude, so viel Motivation, so viel Herz. Sascha, Du wirst uns allen fehlen!“, schrieb Landrat Kai Seefried (CDU) ebenfalls über Instagram.