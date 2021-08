Er kam von der Fahrbahn ab: Im Norden: Fahrer rast gegen Baum und wird schwer verletzt

Usedom –

Schlimmer Unfall in Heringsdorf auf der Insel Usedom: Ein 60-Jähriger ist am Sonntag mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Zudem entstand ein hoher Sachschaden.

Unfall auf Usedom: Mann in Fahrzeug eingeklemmt

Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Er wurde demnach in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich auf rund 15.500 Euro. (dpa/maw)