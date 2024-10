Elfjähriges Mädchen unter Verletzten: Seenotretter müssen drei Mal ausrücken

Drei Mal mussten die Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Samstag auf Nord- und Ostsee ausrücken. Unter den Verletzten befand sich auch ein elfjähriges Mädchen.

Um kurz nach 17 Uhr erreichten die Einsatzkräfte zunächst ein 210 Meter langes Containerschiff, das circa 12,5 Kilometer nördlich der Nordsee-Insel Wangerooge lag. Ein philippinischer Seemann musste zur ärztlichen Versorgung an Land gebracht werden. Die Übergabe des Patienten sei aufgrund des ruhigen Wetters reibungslos verlaufen, heißt es von der DGzRS.

Seenotretter müssen am Samstag drei Mal ausrücken

Auf dem Weg zum Festland herrschte allerdings dichter Seenebel mit einer Sicht von teilweise nur einer Seemeile (1,85 Kilometer). Gegen 21 Uhr erreichte der Seenotrettungskreuzer ohne Komplikationen das Festland in Cuxhaven. Dort wurde der Mann an die Besatzung eines Rettungswagens übergeben.

Ein Seemann musste von dem Containerschiff per Seenotrettungskreuzer ans Festland gebracht werden. Die Seenotretter – DGzRS Ein Seemann musste von dem Containerschiff per Seenotrettungskreuzer ans Festland gebracht werden.

Der zweite Einsatz spielte drei Kilometer nordöstlich vom Kieler Leuchtturm: Dort war das 337 Meter lange Kreuzfahrtschiff „Aida Nova“ gerade auf dem Weg nach Oslo gewesen, als sich der Kapitän gegen 20 Uhr bei der Rettungsleitstelle See meldete. Ein elfjähriges Mädchen hatte sich einen Unterarmbruch zugezogen. Für eine schnellere Übergabe wendete das riesige Kreuzfahrtschiff und fuhr den Seenotrettern aus Laboe (Kreis Plön) entgegen. Diese brachten das Kind und seine Mutter zurück ans Festland.

Ein elfjähriges Mädchen hatte sich während einer Kreuzfahrt den Unterarm gebrochen. Die Seenotretter – DGzRS Ein elfjähriges Mädchen hatte sich während einer Kreuzfahrt den Unterarm gebrochen.

Gleich zwei Boote waren für den dritten Einsatz in der Nordsee unterwegs. Auf dem Baggerschiff „Nordsee“ des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Weser-Jade-Nordsee war am Samstagabend ein Crew-Mitglied zusammengebrochen. Der Seenotrettungskreuzer an der Station Hooksiel (Landkreis Friesland) machte sich sofort auf den Weg zu dem neun Kilometer entfernt liegenden Baggerschiff. Die Rettungsleitstelle See entschied zudem, dass dringend medizinische Unterstützung notwendig war. Daraufhin startete das zweite Seenotrettungsboot in Horumersiel (Landkreis Friesland) mit Notärztin an Bord.

Das könnte Sie auch interessieren: Ostsee: Ein Warnschuss namens „Annika“

Diese konnte den Patienten soweit stabilisieren, dass er mit einer Trage transportiert werden konnte. Aufgrund der Höhe des Baggerschiffs wurde die Schleifkorbtrage mit einem Kran auf den Seenotrettungskreuzer heruntergelassen. Der Mann wurde dann nach Hooksiel gebracht, wo er an einen Rettungswagen inklusive Notarzt übergeben wurde. (aba)