Elfjähriger bringt Umschlag mit Hunderten Euro Bargeld zur Polizei

Das ganze Revier war gerührt: In Bremerhaven hat ein elfjähriger Junge einen Umschlag mit viel Geld zur Polizeiwache gebracht. Er hatte die Scheine zuvor an einer Bushaltestelle gefunden.

Wie die Polizei mitteilte, war der Junge zusammen mit einem Elternteil auf der Wache erschienen, um den Umschlag abzugeben. In dem Kuvert habe sich eine mittlere dreistellige Euro-Summe befunden. Die Beamten lobten ausdrücklich das vorbildliche Verhalten des Jungen und warten nun darauf, dass sich der Besitzer des Geldes meldet.

An die Allgemeinheit gerichtet wies die Polizei darauf hin, dass jeder Fund im Wert vom mehr als zehn Euro gemeldet werden muss. Wer dies nicht tue, mache sich strafbar, so ein Polizei-Sprecher. Auf keinen Fall solle man Fundsachen in sozialen Netzwerken posten. (mp)