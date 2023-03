Ekel-Anschlag: Russischsprachige Frauen mit Fäkalien beworfen

In Friedland (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist es zuletzt zu besonders ekligen Anschlägen auf Frauen gekommen. In zwei Fällen soll ein Radfahrer zwei Russinnen und zwei Ukrainerinnen mitten auf der Straße mit Fäkalien beworfen haben.

Der erste Vorfall ereignete sich laut Polizei am 13. Februar. Zwei russische Staatsangehörige seien gegen 17.30 Uhr in der Riemannstraße unterwegs gewesen, als sich ihnen ein Mann auf einem Fahrrad näherte. Dann soll der Mann ein Behältnis mit Kot hervorgeholt und es den Frauen entgegen geschleudert haben.

Frauen mit Fäkalien beworfen – Polizei sucht Zeugen

Ein zweiter Fall ereignete sich laut Polizei am 11. März gegen 18 Uhr in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Diesmal seien zwei Ukrainerinnen (38 und 60 Jahre) Opfer gewesen. Auch diesen Frauen soll sich ein Mann auf einem Rad genähert und ihnen Fäkalien über Kopf und Oberkörper gekippt haben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an Tel. (039601) 300 224.