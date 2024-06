Groß-Razzia im Norden: 80 Beamte im Einsatz gegen mutmaßliche Drogenbande

Zugriff nach monatelangen Ermittlungen: Unter Federführung der Polizei Stade wurden am Freitag mehrere mutmaßliche Mitglieder einer Drogenbande auf offener Straße in Hamburg-Neuenfelde gestoppt und festgenommen. Gleichzeitig wurden vier Wohnungen in Stade durchsucht – ein Großeinsatz mit Erfolg.

Seit März 2024 ermittelt die „Ständige Ermittlungsgruppe komplexe kriminelle Strukturen“ der Polizeiinspektion Stade gegen insgesamt sieben Männer im Alter zwischen 23 und 46 Jahren wegen des Verdachts des bandesmäßigen Handels mit Drogen. Der Gruppe kann unter anderem der Handel mit mehreren Kilogramm Kokain nachgewiesen werden.

Als sie mutmaßlich weitere Drogen beschaffen wollten, hat ein mobiles Einsatzkommando der Polizei Niedersachsen zwei mutmaßliche Mitglieder der Bande am Freitagnachmittag in Hamburg-Neuenfelde auf offener Straße gestoppt und festgenommen. Im Fahrzeug der Männer fanden die Beamten mehr als ein halbes Kilo Kokain.

Marihuana, Haschisch und Kokain fanden die Ermittler in einem Auto und mehreren Wohnungen. Polizeiinspektion Stade Marihuana, Haschisch und Kokain fanden die Ermittler in einem Auto und mehreren Wohnungen.

Rund 80 Einsatzkräfte drangen im Anschluss schlagartig in vier Wohnungen in Stade ein. Bei den Razzien stellten die Beamten zwei Kilo Marihuana, rund 100 Gramm Haschisch und mehr als 500 Gramm Kokain sicher. Außerdem beschlagnahmten sie mehrere Tausend Euro Bargeld, einen Mercedes, einen BMW, Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro, Datenträger sowie szenetypisches Verpackungsmaterial.

Insgesamt wurden sechs Männer festgenommen. Vier davon schickte das Amtsgericht Stade in U-Haft.